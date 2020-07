Gminy stracą unijne środki przez uchwały ws. LGBT? Michał Dworczyk deklaruje

- Mamy do czynienia z faktem medialnym. Jeżeli taka informacja oficjalnie trafi do polskiego rządu, będziemy domagali się wyjaśnień - powiedział Michał Dworczyk w "Sygnałach dnia" radiowej Jedynki. Chodzi o słowa unijnej komisarz ds. równości. Helena Dalli ogłosiła, że wnioski sześciu polskich gmin, które ubiegały się o pieniądze z programu "Partnerstwo miast", nie będą rozpatrywane.

Konwencja stambulska wypowiedziana przez Polskę. Dziś decyzja premiera

Szef KPRM skomentował też fakt wycofania z Niemiec 6 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy wrócą do USA. Prezydent Andrzej Duda zabiegał, by część z nich trafia do Polski. - Formułować wobec naszych sojuszników oczekiwania, z jakiego miejsca będą do nas przyjeżdżać amerykańscy żołnierze, jest nie na miejscu. To są decyzje Białego Domu, Pentagonu - zaznaczył Dworczyk.