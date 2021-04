Główny Inspektor Sanitarny chce usunąć Grzesiowskiego z zawodu

Prof. Wojciech Maksymowicz ocenił w programie "Tłit" WP, że głos ekspertów w walce z pandemią jest pomijany. Ujawnił również, że usłyszał, że p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego chce odwołania z zawodu dr Pawła Grzesiowskiego. – Doszły do mnie słuchy, że rzekomy Główny Inspektor Sanitarny Kraju, pan inżynier, wystosował wystąpienie do Izby Lekarskiej o ukaranie pozbawieniem prawa wykonywania zawodu Grzesiowskiego. To kompletny skandal. Gdyby tak miało być to odbierzmy dyplom inżynierski panu inżynierowi - powiedział Maksymowicz. Doniesienia gościa programu "Tłit" potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja.

Rozwiń