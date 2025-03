Głowice jądrowe w Polsce? "Dobry ruch i nowa jakość w sojuszu"

Prezydent Andrzej Duda miał rozmawiać z gen. Keithem Kelloggem na temat ewentualnego rozmieszczenia głowic jądrowych w Polsce. Gość Pawła Pawłowskiego w programie "Newsroom", ppłk. rez. Maciej Korowaj, ocenił, że jest to "pewnego rodzaju wzmocnienie relacji strategicznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi" i "nowe doświadczenie" dla sił zbrojnych. - To jest dobry ruch, który w tych czasach - dosyć niepewnych - też wskazuje pewną jakość w sojuszu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi - podkreślił analityk wojskowy z Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie przypomniał, że Rosja stworzyła na Białorusi magazyn do przechowywania swojej broni nuklearnej, a identyczny od dawna też w obwodzie królewieckim.

