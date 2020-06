Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Ostatni moment, by zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania

Kto może głosować poza miejscem zamieszkania?

Zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwi nam głosowanie poza miejscem zamieszkania, musimy odebrać osobiście, ewentualnie upoważnić do odbioru zaufaną osobę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz w 2 egzemplarzach

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Uważaj, żeby nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania to bardzo ważny dokument. Jeśli je zgubimy, zniszczymy lub zostanie nam ukradzione, niestety nie przysługuje nam kolejne. Urząd nie wyda nam ponownie zaświadczenia o prawie do głosowania, więc nie będziemy mogli oddać głosu w wyborach 2020 w żadnym lokalu wyborczym, nawet w miejscu zamieszkania. W momencie, kiedy otrzymujemy zaświadczenie o prawie do głosowania, automatycznie zostajemy bowiem skreśleni z listy wyborców w swojej gminie.