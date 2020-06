Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Co się stanie, jak zgubisz zaświadczenie o prawie do głosowania?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania wymaga okazania w lokalu wyborczyń zaświadczenia o prawie do głosowania. Co się stanie, jeśli je zgubimy lub zniszczymy?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Formalności

Aby głosować poza miejscem zamieszkania, potrzebne jest zaświadczenie o prawie do głosowania. Może nam je wydać gmina, w której jesteśmy w spisie wyborców. Odbieramy je osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. Ostatni dzień na zdobycie zaświadczenia o prawie do głosowania to piątek 26 czerwca.

Glosowanie poza miejscem zamieszkania. Zaświadczenie o prawie do głosowania

W urzędzie gminy, w której widniejemy w spisie wyborców, otrzymamy 2 egzemplarze zaświadczenia o prawie do głosowania, dzięki którym będziemy mogli głosować poza miejscem zamieszkania, będąc np. na urlopie lub na wyjeździe służbowym. Posiadając zaświadczenie o prawie do głosowania, możemy oddać głos w dowolnym lokalu w Polsce lub za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Pierwszy z egzemplarzy zaświadczenia wykorzystujemy 28 czerwca 2020 roku podczas wyborów prezydenckich. Drugi egzemplarz przyda nam się natomiast w momencie, gdy doszłoby do drugiej tury wyborów.

Nie zgub zaświadczenia o prawie do głosowania!

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich 2020 otrzymamy tylko raz. Urząd nie może nam go wydać ponownie, jeśli stracilibyśmy je z różnych względów. Jeśli zgubimy, zniszczymy zaświadczenie o prawie do głosowania lub zostanie nam ono ukradzione, niestety nie przysługuje nam kolejne. Tym samym nie będziemy mogli oddać głosu w wyborach prezydenckich 2020 w żadnym lokalu wyborczym. Nie będzie to możliwe nawet w miejscu zamieszkania, ponieważ tam zostaliśmy automatycznie skreśleni z listy wyborców, gdy wydano nam zaświadczenie.