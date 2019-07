Głosowanie nad Ursulą von der Leyen. Głos PiS może być kluczowy

Czy Ursula von der Leyen zostanie zatwierdzona jako szefowa Komisji Europejskiej? To wcale nie takie pewne. Los Niemki może zależeć od głosów frakcji PiS. Pytanie, co wywalczy za swoje poparcie.

PiS może przesądzić

Co może ugrać PiS?

Co PiS może dostać w zamian za poparcie Już podczas negocjacji na poziomie Rady Europejskiej (szefów rządów unijnej dwudziestki ósemki), członkowie polskiej delegacji zapewniali, że w zamian za polskie poparcie uzyskali pewne obietnice. Jak dowiedziała się WP od źródła bliskiego premierowi, wśród rozpatrywanych wewnątrz delegacji warunków była obietnica lepszego dla Polski unijnego budżetu. Wątpliwe jednak, by taką obietnicę Polska zdołała uzyskać.

Widmo Timmermansa

Co więcej, jak podaje poniedziałkowy "Financial Times", w listach rozesłanych do liderów grup politycznych, von der Leyen zapowiedziała, że chce stworzyć stały mechanizm, który każdego roku monitorowałby stan praworządności we wszystkich państwach członkowskich. Opowiada się także za innymi celami sprzecznymi z PiS, m.in. ambitniejszą polityką klimatyczną oraz reformami Unii dającymi Parlamentowi większe uprawnienia. Niemka chce także zniesienia obowiązku jednomyślnego podejmowania decyzji w Radzie w kwestiach takich jak klimat czy polityka zagraniczna. Według "FT" warunkiem EKR miała być zmiana linii postępowania KE ws praworządności i "niesprawiedliwego nękanie wybranych krajów".