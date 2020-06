Głosowanie korespondencyjne. Czy jest dla wszystkich? Wybory 2020

Czy każdy może głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2020? Czy są wyjątki? Czy głosowanie korespondencyjne jest dla wszystkich?

W głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich 2020 będą mogli wziąć udział wszyscy uprawnieni do głosowania obywatele Polski, którzy zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z Ustawą z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, „Wyborca może głosować korespondencyjnie”.

Są tylko dwa wyjątki, gdy - zgodnie z Ustawą z 2 czerwca 2020 - głosowanie korespondencyjne nie może się odbyć:

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza się także w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej formie.

Głosowanie korespondencyjne. Wyborca może głosować korespondencyjnie

Głosowanie korespondencyjne nie jest nowością w Polsce. Od kilku lat tak właśnie mogą głosować w wyborach osoby niepełnosprawne. Od marca 2020 możliwość głosowania korespondencyjnego rozszerzono na osoby pozostające w izolacji, odbywające kwarantannę i mające skończone 60 lat. Podczas wyborów prezydenckich 2020 ma ono objąć wszystkich wyborców, którzy zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie korespondencyjne. Uwaga na adres

Aby zagłosować korespondencyjnie w wyborach 2020, które odbędą się 28 czerwca, należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego najpóźniej do 16 czerwca. Należy to zrobić elektronicznie przez platformę ePUAP lub poprzez urząd gminy, w której znajdujemy się w spisie wyborców.

W zgłoszeniu należy podać adres, na który ma zostać dostarczony pakiet wyborczy. Należy jednak pamiętać, jak przypomina serwis RP, że "wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy".

Głosowanie korespondencyjne. Ten sam adres w czasie pierwszej i drugiej tury wyborów 2020

"Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w 2020 r. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem" - czytamy na stronie gov.pl.

Glosowanie korespondencyjne. Wyborcy dostaną pakiety wyborcze

Osoby uprawnione do głosowania, które zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymają na wskazany adres na terenie gminy, w której są w spisie wyborców, pakiety wyborcze. Te będą zawierały: kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a także instrukcję głosowania i kopertę zwrotną. Po oddaniu głosu i wypełnieniu oświadczenia, zaklejoną kopertę będzie trzeba dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do obwodowej komisji wyborczej.