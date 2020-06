Głosowanie korespondencyjne a Kodeks wyborczy. Ważne daty. Wybory 2020

Głosowanie korespondencyjne a Kodeks wyborczy

Wybory 2020 i głosowanie korespondencyjne

Aby zagłosować korespondencyjnie wyborca musi otrzymać pakiet wyborczy Kodeks wyborczy podaje termin, w jakim pakiet wyborczy musi zostać dostarczony do wyborcy. Ma się to odbyć najpóźniej 6 dni przed zarządzoną datą wyborów. W przypadku osób podlegających obowiązkowej kwarantannie, pozostających w izolacji lub izolacji w warunkach domowych, pakiet wyborczy może być dostarczony nie później niż 2 dni przed dniem wyborców. Wyborcy, którzy będą głoswać korespondencyjnie w wyborach 2020, otrzymają pakiety wyborcze do 23 czerwca, a w przypadku osób podlegających kwarantannie, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego po 16 czerwca - do 26 czerwca.