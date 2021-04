Głośny program Pospieszalskiego w TVP poruszył znanego lekarza

Gościem programu "Newsroom" WP był dr Tomasz Karauda. Lekarz walczący z COVID-19 został zapytany przez Patrycjusza Wyżgę o kontrowersyjne tezy dot. pandemii z programu "Warto rozmawiać" TVP. - Część osób ma wyłącznie dostęp do telewizji publicznej i to, co mówi prezydent czy premier dla niektórych to świętość. Te osoby są autorytetami w tym, co mówią. To jest ogromna odpowiedzialność - przekazał Karauda. - Jak ja, pracując w szpitalu, widząc liczbę zgonów, mam iść do pacjentów i powiedzieć im, że ten wirus jednak nie jest tak straszny, bo tak uznali politycy w programie? To są realne tragedie poszczególnych osób - podkreślił medyk. - Trzeba mówić z ogromną pokorą o takich sprawach, a nie filozofować - dodał na koniec.

