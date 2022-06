Głośne zabójstwo w Holandii. Prokurator chce dożywocia dla Polaka

Z kolei obrona Delano G. domagała się, żeby mężczyzna sądzony był zgodnie z prawem karnym dla nieletnich. W wyjątkowych przypadkach jest to możliwe do 23 roku życia. Maksymalny wymiar kary to wówczas dwa lata pozbawienia wolności i umieszczenie w ośrodku dla nieletnich.