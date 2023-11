Głośne słowa kurator Nowak o masturbacji. "Większej bzdury nie słyszałem"

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdziła, że w szwedzkich przedszkolach nauczycielki masturbują dzieci. - Większej bzdury nie słyszałem - mówił w programie "Newsroom" pedagog prof. Marek Konopczyński. - Kraje Unii Europejskiej są szczególnie wyczulone na wykorzystywanie seksualne dzieci. To my jesteśmy gdzieś w mrocznym średniowieczu, bo udajemy, że nie ma problemu molestowania dzieci przez niektóre grupy zawodowe i społeczne - podkreślał. - Nie wiem, skąd pani kurator Nowak wzięła taką informację. Ja nigdzie takiej nie spotkałem. Chyba, że rozmowa na temat płciowości, seksu, zachowań rozwojowych młodych ludzi jest dla pani kurator masturbacją - mówił. Tłumaczył, że w krajach takich jak Szwecja przykłada się szczególną uwagę do kwestii krzywdzenia dzieci. - Za takie krzywdzenie bardzo często rodzicom odbiera się prawa. W Szwecji łatwo jest stosunkowo odebrać prawa rodzicielskie, jeśli tylko się stwierdzi, że to dziecko jest krzywdzone, co z kolei polskiej prawicy bardzo się nie podoba, bo rodzina jest święta i jak dziecko można zabierać rodzinie - mówił gość Pawła Pawłowskiego.

