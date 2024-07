Głos z Pałacu po zatrzymaniu polityka Suwerennej Polski

- Tutaj, w mojej ocenie i patrząc na wiele innych spraw, mamy do czynienia z próbą odwracania przez PO uwagi od nierealizowania swojego programu. Bo dziś rozmawiamy o panu pośle Romanowskim, a przecież Donald Tusk w piątek przegrał głosowanie w jednej z najważniejszych spraw, o której mówił. I to właśnie służy przykrywaniu tego - dodał Mastalerek. Odniósł się tym samym do tego, że w ubiegłym tygodniu Sejm nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego zakładającej dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży.