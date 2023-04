Niemiecka prasa o PiS. "Rząd albo więzienie"

Polska jest - zdaniem Bachmanna - dobrym przykładem na to, co dzieje się, gdy ta funkcja przestaje działać. "Po obsadzeniu, z naruszeniem konstytucji, przez większość rządową Trybunału Konstytucyjnego, nikt nie traktował go jak neutralnego arbitra. Obywatele i inne organa państwa przestały kierować do niego skargi. Potem sędziowie pokłócili się między sobą, co spowodowało, że nie mogli mediować w konfliktach między organami państwa i w szeregach rządu" - stwierdza "Berliner Zeitung".