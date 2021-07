Głódź sołtysem. O. Gużyński o konsekwencjach

Abp senior Sławoj Leszek Głódź - na mocy decyzji Watykanu - musiał opuścić teren archidiecezji gdańskiej i został sołtysem na Podlasiu. - Stoję na stanowisku, że emerytowany arcybiskup złamał prawo kanoniczne i złamał dobre obyczaje chrześcijańskie – powiedział w programie "Newsroom WP" o. Paweł Gużyński. - Stracił zdrowy rozsądek i wykazał się głupotą. To groteska - mówił dominikanin, oskarżając arcybiskupa o przynoszenie wstydu Kościołowi. - Biskupi "nabrali wody w usta" i nie reagują. Dlaczego nie ma komunikatu? To oznaka bezradności i braku świadomości, że sposób sprawowania władzy i struktura w Kościele musi się zmienić - stwierdził gość Agnieszki Kopacz. - To już absolutne dno, tak pod spodem już nic nie ma - dodał.