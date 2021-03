Głódź i Janiak ukarani. Zaskoczony Terlikowski wskazuje, czego zabrakło

Watykan podjął decyzję o ukaraniu arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Abp senior gdański otrzymał nakaz zamieszkania poza archidiecezją. Tomasz Terlikowski tłumaczy, że wyrok to uderzenie w dumę duchownego. Dodatkowo abp Głódź ma zakaz uczestniczenia w mszach św. i spotkaniach na terenie archidiecezji. - To marna kara, jest czysto symboliczna - uważa katolicki publicysta. Terlikowski zwraca uwagę, że Głódź razem Edwardem Janiakiem to kolejni biskupi po kard. Henryku Gulbinowiczu, którzy zostali ukarani za zaniedbania ws. kwestii pedofilii. Twierdzi, że wkrótce takie decyzją mogą zapaść wobec kolejnych, a sankcje mogą być surowsze. Katolicki publicysta za zaskakujący uznaje fakt, że nic nie wiadomo ws. pochówku kościelnego hierarchy. Zaznacza, że to może być przedmiotem dyskusji w przyszłości.

Rozwiń