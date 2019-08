Gliwice. Rzeka zanieczyszczona ropopochodną substancją

Rzeka Kłodnica została zanieczyszczona w rejonie Gliwic (woj. śląskie). Strażacy ustawili tam dwie zapory, które mają wchłonąć substancję. Sprawą wycieku zajmuje się również policja.

Strażacy twierdzą, że ropopochodna substancja dostała się do rzeki wskutek wycieku z rury kanalizacyjnej. Najprawdopodobniej do wycieku doszło po gwałtownej burzy, która przeszła nad Gliwicami. Policja zamierza natomiast wyjaśnić, jak zanieczyszczenie dostało się do tego kanału i skąd może pochodzić.