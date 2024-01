Glapiński z nagrodą. Został "Człowiekiem Wolności"

"Dzisiaj złożyłem zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na Adama Glapińskiego o udział w ofercie korupcyjnej b. szefa KNF Marka Ch. Jednocześnie przedstawiłem dowody w tej sprawie do rozważenia klubowi KO, czy nie powinniśmy złożyć wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa NBP przed Trybunałem Stanu" - napisał w piątek poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.