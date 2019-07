Giżycko. Wyrok ws. awantury w hotelu, są kary dla oficerów

Sąd skazał na karę grzywny trzech oficerów, którzy w 2016 r. wszczęli burdę w luksusowym hotelu w Giżycku. Wojskowi byli agresywni i pobili interweniujących policjantów. Ich obrońcy odwołali się od wyroku.

Przypomnijmy, że do incydentu w hotelu w Giżycku doszło we wrześniu 2016 roku. Oficerowie służyli wówczas w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Z powodu zachowania pijanych gości obsługa wezwała patrol. Wojskowi stawiali opór i byli agresywni, więc wezwano na pomoc drugi patrol.

W trakcie wyprowadzania mężczyzn doszło do szarpaniny, interweniujący funkcjonariusze doznali urazów. Podczas zajścia wojskowi byli ubrani po cywilnemu. Późniejsze badanie wykazało, że mieli od 1,2 do 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Przesłuchani przez prokuratora w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.