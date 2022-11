Gigantyczny pożar w centrum Dubaju. Cały wieżowiec w ogniu

Pożar apartamentowca w centrum Dubaju. W poniedziałek ok. godz. 2:20, w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, doszło do pożaru 35-piętrowego wieżowca 8 Boulevard Walk. Apartamentowiec znajduje się niedaleko Burdż Chalifa – najwyższego budynku na świecie. Do sieci trafiły dramatyczne nagrania z momentu pożaru. Jedno z nagrań opublikowała agencja Reutera. Ogień szybko zajął cały wieżowiec. Służby nad ranem ugasiły pożar. Na elewacji pozostały jedynie czarne ślady spalenizny. Do tej pory nie podano informacji o poszkodowanych lub ofiarach. Mieszkańcy mieli zostać bezpiecznie ewakuowani. Służby ustalają źródło zapłonu. Świadkowie twierdzili, że ogień rozprzestrzenił się z dwóch mieszkań. To kolejny już pożar wśród dubajskich wieżowców. Ostatni głośny incydent miał miejsce w 2015 r. W ogniu stanął wtedy inny ekskluzywny hotel w pobliżu Burdż Chalifa. Jak podaje AP, czarna seria w Dubaju ożywiła dyskusję w temacie okładzin i materiałów łatwopalnych, których powszechnie używa się w hotelach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.