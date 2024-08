Gigantyczne wsparcie dla Moskwy. Wiadomo, jak zapłacił Putin

Jak donosi "The Times", w ubiegłą niedzielę przewieziono 24 konie – 19 ogierów i pięć klaczy.

Wiadomo, że kłusaki orłowskie są ulubioną rasą Kima i to właśnie na takich koniach pojawia się on na propagandowych zdjęciach rozpowszechnianych przez reżim północnokoreański. W 2022 roku do Pjongjangu wysłano także trzydzieści koni tej rasy.