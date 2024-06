Gigantyczna ulewa w Niemczech. Kibice Euro 2024 w Dortmundzie nie mieli łatwo

Potężne opady deszczu nawiedziły we wtorek zachodnią część Niemiec. Jednym z miast, które mocno oberwało był Dortmund, gdzie akurat rozgrywany był mecz. Stadion Signal Iduna Park w pewnym momencie zamienił się nawet w wodospad. Agencja Reutera udostępniła nagrania z momentów przed i na piłkarskim obiekcie. Jak widać po ujęciach, części kibicom nie przeszkadzała zła pogoda, ale większość z nich czym prędzej chciała się schować przed ulewnymi opadami. Awarii uległ dach stadionu, przez co wskutek przeciekającego dachu powstały wodospady zalewające trybuny i miejsca dla fotoreporterów. Takiej ulewy nikt się jednak nie spodziewał. W ruch poszły miotły, łopaty i wszystko, czym można odgarnąć wodę do studzienek kanalizacyjnych, co również widać na nagraniach Reutersa. Pogoda tuż przed meczem się uspokoiła, dlatego wszystko obyło się bez opóźnień. Dwie strefy kibica w Dortmundzie miały pewne problemy w wyniku opadów, ale wraz z pierwszym gwizdkiem wszystko wróciło do normy i kibice mogli cieszyć się piłkarskim świętem.