Gigantyczna kolejka Rosjan na fińskiej granicy? Jest dementi MSZ

- Jeśli z wniosku wizowego będzie wynikać, że ktoś próbuje opuścić Rosję, a przesłanki powrotu nie są spełnione, to wiza nie jest przyznawana - powiedział w środę szef departamentu konsularnego w fińskim MSZ Jussi Tanner w rozmowie z "Helsingin Sanomat", komentując ogłoszenie w środę w Rosji częściowej mobilizacji. - Nawet jeśli mogłoby się wydawać, że ucieczka przed powołaniem do rosyjskiej armii, z punktu widzenia wojny na Ukrainie, jest pozytywnym zjawiskiem, to przyznanie wizy jest kwestią prawną, a nie efektem "dobrej woli" - dodał.