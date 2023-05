Tłumy w Zakopanem. Jedna z największych atrakcji za 130 zł oblegana

- Trzeba odstać ze cztery godziny. Czekam już dwie, i dwie jeszcze przede mną - powiedziała jedna turystek stojących w kolejce na Kasprowy Wierch. Majówka wystartowała i już pierwszego dnia pogoda na Podhalu dopisała turystom. W Zakopanem pojawili się dziennikarze Wirtualnej Polski, którzy towarzyszą Polakom korzystającym z najciekawszych atrakcji w stolicy Tatr. Jedną z nich jest wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch w Kuźnicach. Jak widać na nagraniu, tłum ludzi czeka na swoją kolej nawet przez cztery godziny, a koszt wjazdu bez ulgi to 129 zł. - Spodziewamy się, że będzie to trwało parę godzin. Jest 130 zł za wjazd - zdradził mężczyzna, który przyjechał do Zakopanego z grupą przyjaciół. Nie wszystkim jednak stanie w tak długich kolejkach jest na rękę. - Wydawało mi się, że nie będzie takiej kolejki. Myślałam, że przyjdę i od razu sobie pojadę na górę. Byłam rozczarowana - dodała turystka w rozmowie z Jakubem Bujnikiem.