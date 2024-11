Gigantyczna demonstracja w Walencji. Domagają się głowy prezydenta

Podczas manifestacji dwukrotnie doszło do starć części jej uczestników z policją. Po raz pierwszy doszło do przepychanek na początku marszu, przed ratuszem w Walencji, gdzie rozpoczął się marsz do siedziby regionalnego rządu. Protestujący obrzucili siły porządkowe petardami i błotem. Policja użyła pałek, aby ich rozpędzić.