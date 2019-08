Giewont. Ratowali ludzi rannych w Tatrach. "Był dramat z karetkami"

Policja, straż pożarna, a przede wszystkim karetki pogotowia, które jechały ratować ludzi rannych na Giewoncie i w innych miejscach Tatr, utknęły w gigantycznych korkach. Z powodu gorszej pogody wielu turystów wybrało tego dnia samochód, co znacznie spowolniło dojazd karetek do szpitala.

Tatry. Akcja pod Giewontem

Do Zakopanego wezwano wsparcie z całego regionu. Poza śmigłowcami LPR przyjechali ratownicy z Krakowa, Katowic, Kielc i Krosna – ratownicy medyczni, strażacy, TOPR-owcy, straż graniczna. Większość z nich miała ogromne trudności z dotarciem na miejsce akcji.

- Z karetkami był dramat, jeden wielki paraliż. Moja ekipa, zresztą tak jak wiele innych, stała w gigantycznym korku, mimo że jechaliśmy na bombach. Samochodów było tak dużo, że zwyczajnie nie miały gdzie zjechać, by nas przepuścić. Informowaliśmy na bieżąco policję, by pomogła w przejazdach. Czas dojazdu znacznie wydłużył się przez ludzi, którzy chcieli sobie popatrzeć na akcję – mówi nam ratownik medyczny.

Zakopane zakorkowane

W korku z Poronina do Zakopanego samochody stały około 30 minut. Zakorkowane były także wszystkie główne drogi w zimowej stolicy Tatr. – Mamy szczyt sezonu turystycznego. Niestety, w takie dni Zakopane stoi. Wystarczy, że pogoda jest gorsza i turyści zamiast spaceru wybierają auto. Trudno ich winić, ale wczoraj bardzo nam to utrudniło akcję – mówi asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik policji w Zakopanem.

I dodaje: - Ranni wymagali szybkiej pomoc, dlatego policjanci obstawili wszystkie newralgiczne skrzyżowania i dojazd do szpitala, by odblokować przejazd i skierować samochody na inne drogi. Mniej więcej godzinę zajęło nam odkorkowanie najważniejszych arterii.

Najważniejszy był dojazd do szpitala w Zakopanem. To tam byli zwożeni ranni. Po selekcji byli rozwożeni są do innych szpitali w całym województwie.