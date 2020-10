Giertych zatrzymany. Joanna Lichocka: PO broni go jak Sawicką czy Nowaka

Przypomnijmy, że podczas przeszukania domu byłego wicepremiera Roman Giertych zasłabł i został przewieziony do szpitala. CBA zapewnia, że jego stan jest dobry. Co innego twierdzi jego żona. "Wbrew temu, co twierdzi rzecznik CBA, ja po rozmowie z lekarzami dowiedziałam się, że stan zdrowia mojego męża jest poważny, zagrażający zdrowiu i życiu" - napisała na Twitterze Barbara Giertych.