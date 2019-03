Giertych oskarża Kaczyńskiego: przedłuża postępowanie sądowe. Prezes nie odebrał ważnego pisma

Prezes PiS nie tylko nie odebrał wezwania do zwrotu 50 tysięcy złotych. Jak informuje Roman Giertych, Jarosław Kaczyński nie przyjął pisma z sądu ws. wynagrodzenia dla Geralda Birgfellnera.

Roman Giertych był gościem "Kropki nad I" na antenie TVN24. Pełnomocnik Geralda Birgfellnera był pytany o wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do zwrotu 50 tysięcy, których domaga się austriacki biznesmen. - Prezes PiS wstrzymuje procedurę, nie odbiera wysyłanych do niego pism - mówił Giertych. Dodał również, że w imieniu Geralda Birgfellnera złożył do sądu wniosek o wynagrodzenie dla mocodawcy.