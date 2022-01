Giertych ma nietypową propozycję. "Dla wszystkich pisowców"

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejną odsłonę tzw. tarczy antyinflacyjnej, która ma doprowadzić do obniżki cen m.in. za gaz i żywność. Do walki z drożyzną nawiązał ironicznie w mediach społecznościowych Roman Giertych. Mecenas zaoferował obniżkę cen w swojej kancelarii dla wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości.