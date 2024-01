Giertych komentuje słowa prezesa PiS: "Niech się nie śpieszy"

- Prezes Kaczyński niech się nie śpieszy do wyborów, bo jakby były wybory to uzyskalibyśmy większość konstytucyjną. Nikt nas żadnymi wyborami nie przestraszy. A wybory są teraz samorządowe, także będzie miał okazję się sprawdzić. Zdaje się, że grozi mu, że stracą władzę we wszystkich sejmikach - powiedział poseł PO.