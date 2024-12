Gęsty dym nad Raciborzem. Pożar miejskiej choinki

Sylwestrowa noc dla wielu nie jest okazją do świętowania, a czasem intensywnej pracy. Jak co roku strażacy, policjanci i pracownicy medyczni mają ręce pełne roboty. Do niebezpiecznych zdarzeń doszło m.in. w Raciborzu, gdzie zapłonęła miejska choinka oraz w Kluczborku, gdzie strażacy walczyli z pożarem budynku w rynku miasta.