Gest Muska. Kwaśniewski o zachowaniu miliardera: Cierpi na jakieś ADHD

- Na pewno mamy do czynienia z oligarchizacją polityki. USA proponuje nam model, w którym Elon Musk najbogatszy człowiek na świecie, z największymi wpływami na świecie, z największymi wpływami medialnymi przez platformę X, dostaje się do administracji Trumpa. To jest zagrożenie ogromne. Czy to wytrzyma, nie wiem. Po jego zachowaniu widać, że Musk cierpi na jakieś ADHD - przyznał w programie WP Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent Polski był gościem dziennikarza WP Pawła Pawłowskiego. W programie "Newsroom" były prezydent Polski został zapytany o zachowanie Elona Muska na wiecu Trumpa w Waszyngtonie, gdzie wykonywał kontrowersyjne gesty, nawiązujące do salutu rzymskiego. Kwaśniewski stwierdził, że Musk wydaje się być nieobliczalny i nie do końca jest przekonany, że ten "projekt wypali" w administracji Trumpa. Co więcej, jego ostatnie zachowanie skwitował tym, że właściciel X może cierpieć na jakąś formę np. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.