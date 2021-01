Georgette Mosbacher żegna się z Polską. "Niech Bóg błogosławi"

Do postu Amerykanka dołączyła nagranie, w którym zwraca się bezpośrednio do Polaków, a jej słowom towarzyszy pokaz zdjęć ze spotkań z politykami, ale także mieszkańcami Polski.

Georgette Mosbacher: Niech Bóg błogosławi Polsce

Georgette Mosbacher dodała, że szczególnie dumna jest z przyjęcia Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. - To historyczny krok milowy, który będzie przyczyniać do umacniania relacji przez kolejne dziesięciolecia - oceniła Amerykanka.