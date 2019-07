George Soros został zaatakowany przez rosyjskich hakerów

- Jesteśmy świadomi ataku - powiedziała dyrektor ds. komunikacji z Open Society Foundations George'a Sorosa. Organizacja została zaatakowana przez rosyjskich hakerów powiązanych z wywiadem wojskowym GRU.

W ostatnich miesiącach Microsoft zamknął kilka stron internetowych, które miały służyć rosyjskim hakerom z grupy Fancy Bear do phisingu - podał amerykański portal "The Daily Beast".

To metoda oszustwa polegająca na udawaniu innej osoby lub organizacji, tak by internauta kliknął w podesłany link i nieświadomie pozwolił na udzielenie dostępu do swoich kont hakerom.