George Floyd zginął w Minneapolis. Polka z Florydy: "Biały przywilej musi się skończyć"

"Eskalacja konfliktu. Policjant popchnął klęczącą czarnoskórą kobietę"

Zamieszki w USA. Stan wyjątkowy i godzina policyjna

W niedzielę późnym wieczorem burmistrz Fort Lauderdale poinformował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i godziny policyjnej od 21:00 do 6:00 rano. Sytuacja uspokoiła się około 21:30. - Mieszkamy niedaleko autostrady, więc do tego czasu praktycznie non stop słyszeliśmy syreny policyjnych radiowozów, jadących w kierunku centrum miasta. Nocna godzina policyjna będzie obowiązywała codziennie aż do czasu, gdy "minie zagrożenie". Według ostatnich informacji policjant, który popchnął jedną z protestujących, został zawieszony w obowiązkach, ale nie wydalony ze służby - opowiada nasza rozmówczyni.