Generał sugeruje wybicie Putina z rytmu. "Trzeba przejąć inicjatywę"

Eaton zwrócił uwagę na to, że brak reakcji Zachodu sprawia, że obecnie Rosjanie mogą w 100 proc. skupić się na atakowaniu Ukrainy. - Powinniśmy zrobić coś, by wybić Putina z rytmu, żeby go czymś zaskoczyć i zaniepokoić, przejąć inicjatywę - powiedział PAP były wojskowy.