Generał Różański nie oszczędził abpa Głódzia. Miażdżąca ocena

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był gen. Mirosław Różański. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych odniósł się do sprawy abpa Sławoja Leszka Głodzia ukaranego w poniedziałek przez Stolicę Apostolską. - Arcybiskup wielokrotnie już publicznie dawał wyraz temu, że nie liczy się z opinią osób, które się do niego zwracają. Jest to osoba charyzmatyczna, ale bardzo egoistyczna - ocenił wojskowy. Patrycjusz Wyżga przypomniał, że Głódź był przed laty biskupem polowym Wojska Polskiego. - W tym momencie należy przeprosić społeczeństwo, że ktoś taki ma status generała - podkreślił gen. Różański. - Nasze środowisko jest w tym względzie zjednoczone. Stopnie generalskie to konsekwencja wieloletniej służby. Rozmawiałem z wieloma osobami i nie spotkałem nikogo, kto chciałby bronić abpa Głódźa. Stąd też apel do prezydenta, aby tę sytuację zmienić - dodał.

