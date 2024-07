Generał bez dostępu do informacji niejawnych. Ruch SKW

Zapadła decyzja o cofnięciu gen. Jarosławowi Gromadzińskiemu poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych - poinformowała Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Wojskowy został w marcu odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu, a SKW wszczęła wobec niego postępowanie sprawdzające.