Gen. Andrzejczak przekazał obowiązki. "Pozbawione emocji"

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował we wtorek, że doszło do przekazania obowiązków przez gen. Rajmunda Andrzejczaka. Decyzją prezydenta następcą dotychczasowego dowódcy został Gen. broni Wiesław Kukuła, który tym samym objął we wtorek obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.