Gdzie można się kąpać w Bałtyku? Sinic nie ma, ale i tak są czerwone flagi

Gdzie można się kąpać w Bałtyku?

Sygnalizacja dyżurujących ratowników jest bardzo ważna. Jeśli warunki w ich ocenie są bezpieczne, to wywieszana jest biała flaga. Wtedy można wejść do wody. Z kolei jeśli panują złe warunki, temperatura wody jest zbyt niska (mniej niż 14 stopni Celsjujsza), fale zbyt wysokie czy występują prądy wsteczne, to wtedy wywieszana jest czerwona flaga. Obowiązuje wówczas kategoryczny zakaz wejścia do wody.