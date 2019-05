Gdzie jest Katarzyna W.? Służba Więzienna dementuje doniesienia

We wtorek "Super Express" poinformował, że Katarzyna W. w trybie pilnym została przeniesiona do innej placówki więziennej. Powodem miało być zagrożenie ze strony współosadzonych. Teraz tym doniesieniom zaprzecza Służba Więzienna.

Służba Więzienna zaprzecza

Te doniesienia dementuje Służba Więzienna. Według rzeczniczki formacji żadnego przeniesienia na Śląsk nie było. - Z uwagi na medialny charakter sprawy podczas jej pobytu w zakładach karnych objęta jest szczególnym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej tak by zapewnić jej bezpieczeństwo i to jest, i było zapewnione - mówi Onetowi rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Koszmar w Sosnowcu

Za informacje, które mogłyby naprowadzić na ślad dziecka, wyznaczono wysokie nagrody, kwota doszła do 160 tysięcy złotych. Niemal w całym województwie pojawiły się plakaty ze zdjęciem Madzi. Matka dziewczynki błagała, by rzekomy porywacz oddał jej dziecko. Rodzice publicznie obiecali, że jeśli to zrobi, nie spotka go kara.