Gdzie jest Donald Tusk? Europoseł PO odpowiada

Gdzie jest Donald Tusk i co planuje w najbliższym czasie? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - Donald Tusk każdego dnia systematycznie buduje pozycję Platformy Obywatelskiej i przekonuje Polaków do tego, że musimy zmienić to, co w Polsce dzieje w ciągu ostatnich lat. Donald Tusk po to wrócił do Polski, a nie musiał wrócić, bo chce ratować to, co jeszcze zostało do uratowania - mówił polityk. Jak chce to zrobić? - Budujemy pozycję silnej Platformy, współpracującej z innymi partiami opozycyjnymi i przygotowujemy się do wyborów, które - mam nadzieję - będą wcześniej niż później, a w wariancie pesymistycznym - za dwa lata. Ten czas musimy poświęcić na to, żebyśmy wszyscy wspólnie przekonali Polaków do tego, że musimy zmienić to, co dziś dewastuje Polskę, czyli obóz rządzący - powiedział Arłukowicz.