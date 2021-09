Gdzie jest burza? W Polsce zagrzmi. Ostrzeżenia IMGW

- Można powiedzieć, że w niedzielę deszcz może zawitać do każdego zakątka kraju. W części północno-zachodniej będą to przelotne deszcze. Na pozostałym obszarze, czyli w pasie województw wzdłuż południowej granicy, przez centrum po wschód i północny wschód, spodziewamy się już burz z opadami deszczu dochodzącymi do 30 mm i wiatrem dochodzącym do 75 km/h - przekazała w rozmowie z PAP Małgorzata Tomczuk z IMGW.