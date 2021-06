Gdzie jest burza? Nawałnice nad Polską, możliwe podtopienia [Relacja na żywo]

Ostrzeżenie obowiązuje 21 czerwca od godziny 15.00 do 22 czerwca, godz. 2.00. Burzom, które przejdą nad regionem, towarzyszyć będą ulewne deszcze od 20 mm do 35 mm, miejscami w sumie do 60 mm, a także porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie prognozowane są także opady jest gradu.