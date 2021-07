Gdzie jest burza? Nawałnice nad Polską

W wyżej wymienionych regionach w trakcie burz może spaść 30-40 litrów deszczu na metr kwadratowy, wiatr w porywach burzowych może zaś osiągnąć 80-90 km/h. W centrum i na południu - do ponad 100 km/h. Temperatura minimalna w nocy natomiast wyniesie ok. 18 st. C na wschodzie i ok. 15-16 st. C na zachodzie.