Gdzie jest burza? Grzmi w mazowieckim i świętokrzyskim. Ostrzeżenia IMGW dla 9 województw

Gdzie jest burza? Pierwsze komórki w okolicy Radomia

Przed burzami w prognozie dla Wirtualnej Polski przestrzegał również bloger pogody Arkadiusz Płachta. Informował on, że w czasie ich trwania popada intensywnie, nawet do 10-20 mm. Nie wykluczał również drobnego grady oraz silnego wiatr do ok. 70 km/h.