Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Nietypowy finał pojedynku lamparta z hieną

Wyjątkowy moment w trakcie wycieczki safari w Zambii. Yousuf Musa przewodnik wyprawy po Mopani Safari Lodge w pewnym momencie zatrzymał pojazd, by pokazać turystom moment walki o pożywienie. Jego archiwalne nagranie udostępniła też agencja Reutera. Na materiale Musy widać, jak hiena kradnie padlinę dwóm lampartom. Według informacji przekazanych przez Reutera, w akcji udział brała samica lamparta i jej młode. Samica rzuciła się na napastnika, by nie pozwolić mu uciec z padliną impali. Gdy zwierzęta rzuciły się sobie do gardeł, niespodziewanie jedno z młodych ruszyło po pozostawione jedzenie i zabrało je, szybko uciekając w bezpieczne miejsce. Samica jeszcze przez chwilę czekała, co zaraz zrobi hiena, jednak ta odpuściła dalszy pojedynek.