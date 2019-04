GdybyNieNauczyciel. "Udostępnił mi ciemnię i rozwinął pasję"

Fotografią zainteresował się już w podstawówce, ale dopiero w liceum, dzięki wsparciu nauczyciela, zaraził się nią na dobre. Pan Paweł dołączył do akcji #GdybyNieNauczyciel, a w liście do redakcji opowiedział nam swoją dziennikarską przygodę.

#GdybyNieNauczyciel to akcja Wirtualnej Polski pokazująca, że bez nauczycieli nie bylibyśmy tu, gdzie teraz. Ich strajk rozpoczął się 8 kwietnia i nie wygląda na to, by niedługo miał się skończyć. Kolejne negocjacje z rządem skończyły się fiaskiem.