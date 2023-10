Gdy zobaczył hulajnogę, było już za późno. Nagranie ku przestrodze

W Zielonej Górze doszło do wypadku drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej. Ze względu na popularność tego środka transportu w ostatnich latach, policja opublikowała nagranie ku przestrodze i nawołuje kierowców do uważności, szczególnie na przejściach dla pieszych. Do wypadku doszło w poniedziałek 2 października przy ulicy Zjednoczenia. Na wideo z monitoringu widać ciąg samochodów i przejście dla rowerów. Podczas gdy samochód na prawym pasie zatrzymuje się, aby przepuścić mężczyznę na hulajnodze, kierowca renault omija jego pojazd i nie ma już czasu, aby zareagować. Doprowadza do zderzenia z hulajnogą, a poszkodowany upada na ziemię. Jak przekazała podinspektor Małgorzata Stanisławska, kierujący hulajnogą trafił na badania lekarskie z obrażeniami głowy, a kierowca samochodu stanie przed sądem za spowodowanie wypadku. Zielonogórska policja nawołuje do zachowania należytej ostrożności. - Użytkownicy hulajnóg to pełnoprawni użytkownicy dróg, dlatego poruszając się po drogach powinniśmy respektować ich prawa – podkreśla w komunikacie mundurowa.