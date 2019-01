Gdańsk wspomina prezydenta Adamowicza. "Światełko do Pawła" na Targu Węglowym

Gdańszczanie postanowili spotkać się na Targu Węglowym, gdzie tydzień temu Stefan W. kilka razy dźgnął nożem prezydenta Pawła Adamowicza. "Zapalmy wielkie światełko Pawłowi, właśnie o 19:55 w tę niedzielę, właśnie tam gdzie pojawiło się zło" - napisali w zaproszeniu na to spotkanie jego organizatorzy,

Gdańszczanie nie zapominają o Pawle Adamowiczu (East News, Fot: Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press)

Mieszkańcy Gdańska tłumnie odwiedzają w niedzielę Bazylikę Mariacką, w której w sobotę pochowano urnę z prochami Pawła Adamowicza. Chcą tak oddać hołd zamordowanemu prezydentowi swojego miasta. Wielu z nich zadeklarowało także, że weźmie udział w zaplanowanym na wieczór "Światełku do Pawła".

Przypomnijmy, że tydzień temu na Targu Węglowym w Gdańsku odbywał się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z ustawionej tam sceny przemawiał do zebranych Paweł Adamowicz. - Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! - powiedział prezydent Gdańska.

Zebrani rozpoczęli odliczanie do "Światełka do nieba". Wówczas na scenę wdarł się 27-letni mieszkaniec Gdańska Stefan W. Podszedł do Adamowicza i na oczach tłumu zadał mu kilka ciosów nożem. Ciosy te okazały się śmiertelne. Następnego dnia, mimo wielogodzinnej operacji i wysiłków lekarzy, prezydent zmarł.

Tydzień później, w tym samym miejscu znów zbiorą się gdańszczanie. "W godzinie największej tragedii obecnych ludzkich dziejów w grodzie gdańskim rozświetlmy swoje serca. (...) Orkiestra to My, dlatego zagrajmy w ciszy na bis, zapalmy wielkie światełko Pawłowi, właśnie o 19:55 w tę niedzielę, właśnie tam, gdzie pojawiło się zło" - napisano na stronie wydarzenia na Facebooku.

"Przeciw przemocy, przeciw agresji, świecimy do Pawła ile się da. On na pewno by przyszedł, wsparł nas i zaświecił przeciw złu na tym świecie. Jesteśmy mu to winni" - podkreślono w zaproszeniu.

Spotkanie ma trwać 5 minut. Jego organizatorzy proszę o przyniesienie latarek, telefonów komórkowych, by zapalić "Światełko do Pawła przeciw agresji i nienawiści".

Tymczasem o godz. 18 w Europejskim Centrum Solidarności rozpocznie się wieczór wspomnień o Pawle Adamowiczu. W spotkaniu udział mają wziąć bliscy zamordowanego, jego przyjaciele i współpracownicy.