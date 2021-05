Gdańsk. Mężczyzna przewiercił drzwi, by obserwować mieszkanie?

Gdańsk. Przewiercił otwory w drzwiach, by obserwować mieszkanie?

Kobieta zauważyła przez wizjer mężczyznę, który kręcił się wokół jej mieszkania. Miał on zachowywać się dziwnie, co zaniepokoiło mieszkankę osiedla. Postanowiła wszystko nagrać za pomocą telefonu komórkowego i upublicznić lokalnym mediom. Na nagraniu widać, jak intruz klęka przy drzwiach, otwiera okno na klatce schodowej, kilka razy wychodzi i wraca, a także rozmawia przez telefon.

Właścicielka mieszkania, i jednocześnie matka czytelniczki mieszkania, była wówczas w pracy. Kiedy wróciła do domu, zauważyła na drzwiach niewielkie wywiercenia. Podejrzewała, że mężczyzna chciał w ten sposób obserwować, co dzieje się w mieszkaniu.

"Policjanci otrzymali zgłoszenie, że pod drzwiami jednego z mieszkań chodzi mężczyzna"

Policja ustala tożsamość mężczyzny, który wywiercił otwory w drzwiach mieszkania

- Przekazane zostało również policjantom nagranie z telefonu komórkowego, które zostało zabezpieczone do materiałów. Wizerunek osoby, zarejestrowany na filmie został przesłany do innych jednostek policji, a także do administracji osiedla, w celu ustalenia tożsamości mężczyzny - podkreśliła.